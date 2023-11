Bil ble målt i 278 km/t i tunnel utenfor Bergen

NTB

Det er ikke fotobokser i Lyshorntunnelen utenfor Bergen, men det betyr ikke at ikke det kjøres fort der: En bilist ble målt i 278 kilometer i timen.

I høst har måleapparatet i tunnelen målt 124 passeringer i uka som ligger over grensa for førerkortbeslag, skriver Bergens Tidende.

Lyshorntunnelen på E39 mellom Bergen og Os ble åpnet i oktober i fjor. Det er ikke installert fotobokser i tunnelen, kun en fartsmåler fra Statens vegvesen som skal vurdere om slike bokser skal settes opp.

Høyeste hastighet som er registrert i tunnelen i høst ligger altså på 278 kilometer i timen. I denne hastigheten kjører man en hel kilometer på knappe 13 sekunder.

Statens vegvesen sier til avisa at de ikke vil oppgi høyeste fartsnotering flere ganger. De frykter at det kunne skapt en form for livsfarlig konkurranse mellom råkjørere.