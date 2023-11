Demningsbristen på Braskereidfoss: Rapport viser at Hafslund gjorde feil

NTB

Hafslund var ikke oppmerksom nok på farene ved stigende vannstand før demningsbristen på Braskereidfoss under ekstremværet Hans, viser en rapport.

– Vi var ikke godt nok forberedt på en så krevende situasjon, og våre beredskapsplaner gjorde oss for avhengig av at driftssentralen fungerte optimalt, også under en ekstrem belastning. Dette tar vi svært alvorlig, sier administrerende direktør Kristian Lian i Hafslund Eco.

Kraftverket er ubemannet og styres fra driftssentralen på Lillehammer. Der fikk man flere alarmer om økende vannstand i løpet av natten, men det var ikke operatørene oppmerksom på, heter det i en rapport fra DNV.

Ingen teknisk feil

Hafslund hadde heller ikke driftspersonell på stedet som kunne observert vannstanden og åpnet lukene lokalt. Rapporten konkluderer med at det ikke var feil eller svikt i det tekniske som førte til bristen.

I en pressemelding fra Hafslund Eco skriver selskapet at de nå iverksetter ekstra tiltak for å unngå at det skjer igjen. Blant annet skal de øke bemanningen ytterligere på driftssentralen i beredskapssituasjoner, justere grensa for vannføringsnivå for bemanning av kraftverket og utvide overvåking og oversikt ved stor flom.

Demningen ved Braskereidfoss kraftverk i Våler i Hedmark brast 9. august i år under ekstremværet Hans. Vannføringen i Glomma steg kraftig på grunn av det voldsomme regnværet.

Uvær blir vanligere

Klokka 6.45 den morgenen ankom mannskaper fra Hafslund Eco kraftverket - men da var vannet allerede over flomlukene, og vannstanden steg fortsatt.

Til slutt måtte mannskapene stenge veien som går over dammen og tilkalle politiet. Politiet stanset all aktivitet ved demningen i 13-tiden, og fyllingdammen brast klokka 16.30. Underveis i dramaet vurderte politiet også å sprenge både sluser og strømkabler. Til slutt sprengte man en strømmast som lå over elva, fordi ledningene den bar på, skapte problemer for opprydningsarbeidet.

I pressemeldingen legger selskapet til at de vil ta hensyn til at slike ekstremvær blir vanligere på grunn av klimaendringene.