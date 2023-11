Mann pågrepet etter brann i Halden

NTB

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for ildspåsettelse etter en brann i et leilighetsbygg i Tistedal i Halden natt til torsdag.

Brannen startet på loftet i det tre etasjer høye leilighetsbygget, som har fått store skader i brannen. I alt ble 21 personer evakuert under slokkearbeidet. To personer ble sendt til legevakten for sjekk etter å ha pustet inn røyk.

– Den mistenkte ble pågrepet på stedet klokken 4, forteller operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at mannen de tror står bak brannen ikke bodde i blokken selv.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 3.05. Brannen startet på loftet i bygningen, som har 29 registrerte beboere.

Brannvesenet har koblet fra strømmen til boligblokken og beboere er evakuert til Fredriksten hotell, melder Halden Arbeiderblad. Brannen var slokket ved 4-tiden, men det er brent hull i taket så huset er ikke beboelig.

– Loftet har fått store skader, der har det brent en del, forteller vaktleder Leif Høyland på Øst 110-sentral.