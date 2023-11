Filter Nyheter: Lederen av Alliansen tiltalt for hatefulle ytringer

Lederen i partiet Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, er tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd. Han nekter straffskyld. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Lederen i det høyreradikale partiet Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, er tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd. Han nekter straffskyld.

Ytringene som påtalemyndigheten mener rammes av straffelovens paragraf 185 om diskriminerende og hatefulle ytringer, var rettet mot flere grupper, ifølge tiltalen.

– Dette er en tiltale som omhandler flere alvorlige hatefulle ytringer framsatt over tid. De har rammet både den jødiske folkegruppen, muslimer og homofile, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann ved Oslo statsadvokatembeter til Filter Nyheter.

I tiltalen framgår det at påtalemyndigheten vil holde 52-åringen ansvarlig for antisemittiske eller rasistiske ytringer både på Twitter, Tiktok, Instagram og videotjenesten Bitchute fra 2017 til 2021.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Han er av den oppfatning at ytringene ligger innenfor det som vernes av ytringsfriheten, men han stiller også spørsmål ved om det er han som står bak de aktuelle meldingene, skriver Lysglimt Johansens forsvarer, advokat Robert Antonsen ved advokatfirmaet Grindstad, til Filter Nyheter.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med forsvareren, men har ikke lyktes onsdag kveld.

Tiltalepunktet om hensynsløs atferd dreier seg om fire Twitter-meldinger rettet mot Ervin Kohn, daværende forstander i Det mosaiske trossamfunn.

Lysglimt Johansen er også tiltalt for forsikringsbedrageri og Nav-bedrageri. Ifølge tiltalen skal han ha fått over 600.000 for mye i dagpenger fra Nav i perioden 2017 til 2019.