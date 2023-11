Regnbuegata i Drammen skadd av kommunens brøytebiler

NTB

Malingen som utgjør regnbuegata i Drammen, er ødelagt flere steder etter snøbrøyting.

Kommunen brukte om lag 500.000 kroner på regnbuefargene i Tollbugata i sommer. Men nå er malingen skrapet opp flere steder, blandet seg med snøen og det har etterlatt seg hull, melder Drammens Tidende.

Årsaken er kommunens brøytebiler, ifølge avisa.

Virksomhetsleder for vei, natur og idrett i Drammen, Frode Vestgarden, sier til avisa at kommunen har fått melding om at det har blitt noe skader på malingen i forbindelse med brøyting.

– Vi fikk raskt beskjed fra entreprenøren og har dialog med de, men dette er sånt som kan skje. Oppretting av skaden vil skje til våren, svarer Vestgarden, som ellers ikke har noen kommentarer til saken.

Det var de seks partiene Ap, SV, MDG, Rødt, Venstre og Sp som sto bak forslaget om å male en del av Tollbugata i regnbuens farger. 50 meter av gata ble malt.