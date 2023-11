NTB

En 43 år gammel mann er dømt til 13,5 års fengsel for drapet på en 42 år gammel mann i Stavanger i november i fjor.

42-åringen ble funnet død i en leilighet i Stavanger lørdag 12. november i fjor, skriver Stavanger Aftenblad.

Den dømte hevdet i retten at han handlet i nødverge, og at han kom til stedet for å hjelpe en kamerat (32) med å få avdøde ut av leiligheten.