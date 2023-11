Politiet holder pressekonferanse etter skyting i Moss

NTB

Politiet holder pressekonferanse onsdag klokka 13 etter at en mann ble skutt utenfor Mossehallen tirsdag ettermiddag.

Det opplyser Øst politidistrikt på X/Twitter.

Ingen er pågrepet etter at en mann i midten av 30-årene ble skutt i Moss tirsdag ettermiddag. Mannen overlevde og er innlagt på Ullevål sykehus i Oslo, fikk NTB opplyst fra Øst politidistrikt onsdag morgen.

Meldingen om skytingen utenfor Mossehallen kom klokka 16.53 på ettermiddagen. Mannen som ble skutt, er svensk statsborger og kjent for norsk politi fra før.

Politiet jakter på minst to gjerningspersoner etter det som fremstår som en målrettet handling. Politiet bekrefter også at de ser etter navngitte personer som kan ha noe med saken å gjøre.

– Det er for tidlig å si noe om motiv eller bakgrunn, men det fremstår ikke som tilfeldig. Vi vurderer ikke at det er fare for tredjepersoner per nå, sa innsatsleder Wilhelm Bjølseth tirsdag.