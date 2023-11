Ingen pågrepet etter at mann i 30-årene ble skutt i Moss

NTB

Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i Moss tirsdag ettermiddag. Mannen overlevde og er innlagt på Ullevål i Oslo.

Det får NTB opplyst fra Øst politidistrikt onsdag morgen.

Meldingen om skytingen utenfor Mossehallen kom klokken 16.53 på ettermiddagen. Mannen som ble skutt er svensk statsborger og kjent for norsk politi fra før.

Politiet jakter på minst to gjerningspersoner etter det som fremstår som en målrettet handling. Politiet bekrefter også at de ser etter navngitte personer som kan ha noe med saken å gjøre.

– Det er for tidlig å si noe om motiv eller bakgrunn, men det fremstår ikke som tilfeldig. Vi vurderer ikke at det er fare for tredjepersoner per nå, sa innsatsleder Wilhelm Bjølseth tirsdag.

Mange skudd

Mannen ble fløyet med helikopter til Ullevål sykehus. Skadeomfanget hans var fortsatt uavklart onsdag morgen, men politiet har fått beskjed om at han trolig vil overleve.

– Legene har opplyst til oss at de tror han kommer til å overleve, opplyste påtaleansvarlig Christian Gjølberg Finnanger til NRK sent tirsdag kveld.

Innsatsleder Bjølseth sier han ikke vet hvor mange skudd som traff mannen, men det skal være flere. Jourhavende jurist Harald Holmsen bekrefter at det ble fyrt av sju-åtte skudd.

Bistand fra Sverige

Påtaleansvarlig Christian Finnanger i Øst politidistrikt sier til NTB at politiet har bedt om bistand fra Sverige i saken. Det blir også gjort tiltak på grensen.

– Vi har kontakt med politiet i Sverige. Samtidig gjøres det en del operative tiltak på grensen, sier Finnanger til NTB.

– Hva slags tiltak som gjøres, er det for tidlig å si noe om, men det er masse innledende arbeid, som for eksempel å gå gjennom overvåkingsmateriale.

Finnanger opplyser at den svenske statsborgeren er fra Stockholm-området. Han var ikke avhørt tirsdag kveld.

Stakk av i bil

Operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt sa tirsdag kveld til NTB at de antatte gjerningspersonene skal ha forlatt stedet i en mørk bil.

– Vi har noen opplysninger om denne bilen, men vil ikke gå ytterligere i detalj om dette ennå.

Krag forteller videre at de samarbeider med flere politidistrikt om saken.

Seniorrådgiver Eirik Veum i PST sier til NTB at de rutinemessig er informert om hendelsen og bistår politiet hvis det skulle være behov.