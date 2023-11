Oslo kommune med klar melding til Øystein Stray Spetalen: Fjern gjerdet

Oslo kommune ønsker at Øystein Stray Spetalen skal fjerne det aktuelle gjerdet. Det må han gjøre innen 19. januar.

Oslo kommune mener et gjerde langs milliardærens eiendom på Bygdøy hindrer fri ferdsel i strandsonen.

Et 47 meter langt gjerde som går langs Bygdøy-eiendommen til investoren Øystein Stray Spetalen (61) får Bymiljøetaten i Oslo til å se rødt. Ifølge Avisa Oslo og Børsen splitter det aktuelle gjerdet eiendommene til Spetalen og en nabo.

Gjerdet går helt ned til stranden og ut i vannet, og hindrer derfor fri ferdsel i strandsonen. Dette er brudd på allemannsretten, mener Bymiljøetaten ifølge de to avisene.

Frist i januar

I et brev fra etaten de to mediene har fått tilgang til kommer det frem at milliardæren har frem til 19. januar 2024 å fjerne gjerdet.

Etaten ber også om dokumentasjon på at arbeidet er utført. Dokumentasjonen må etaten ha mottatt innen 23. januar.

Varsler tvangsmulkt

«Vi varsler også om at etaten vil ilegge tvangsmulkt dersom gjerdet ikke blir fjernet innen påleggets frist», heter det i brevet, ifølge Børsen.

Ifølge Avisa Oslo skriver etaten at de vurderer det området som utmark, og at de ikke ser noen gode grunner som kan forsvare hvorfor gjerdet står der.

De to avisene har forsøkt å få en kommentar fra Spetalen. Det har de ikke fått.