Første F-16 jagerfly levert til Romania

NTB

De første av i alt 32 F-16 jagerfly fra Norge til Romania ble tirsdag levert på Rygge flystasjon i Viken.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var til stede for å markere overleveringen sammen med representanter fra Forsvarsmateriell og Luftforsvaret.

Også den rumenske ambassadøren til Norge, Cristian Bădescu, deltok under markeringen.

Dette er Norges største avhendingsavtale for militært utstyr noensinne.

– Dette vil være et viktig bidrag til å styrke luftforsvaret til en Nato-alliert samtidig som det gir verdiskapning til norsk forsvarsindustri. Salget er nå godkjent av både norske og amerikanske myndigheter, sa Gram i en pressemelding fra departementet i juni i år.

Før flyene overleveres, har de gjennomgått vedlikehold. Forsvarsmateriell forlenget avtalen med Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) om vedlikeholdet.

Avtalen omfatter også teknisk bistand og støtte til trening av rumensk teknisk personell. Verdien på den utvidede kontrakten med KAMS er på over 700 millioner kroner.

– De norske F-16 har vært blant de best vedlikeholdte i verden. Ut fra den unike nasjonale kompetansen og erfaringen som KAMS har, forventer vi at avtalen vil bidra til at flyene vil tjene Romania godt i en årrekke fremover, har direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell uttalt.