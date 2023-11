Mann tiltalt for drap med sverd i Trondheim

NTB

En 23 år gammel mann er tiltalt for å ha drept Elisabeth Karete Bjørkavåg Ravnå (45) på Byåsen i Trondheim 17. april.

Ifølge tiltalen ble kvinnen drept av flere sverdhugg mot hodet, skriver Adresseavisen.

Nå har Statsadvokatene i Trøndelag, på ordre fra Riksadvokaten, tatt ut drapstiltale. Ifølge gjerningsbeskrivelsen skal mannen ha hugget Ravnå fire ganger i hodet med et sverd. Hun døde av skadene etter kort tid.

Den 45 år gamle kvinnen ble funnet død i en kommunal leilighet på Byåsen i Trondheim på kvelden 17. april i år. Samme kveld ble en 23 år gammel mann pågrepet og siktet for drap.

Statsadvokat Per Morten Schjetne opplyser til avisen at etter påtalemyndighetens syn er den tiltalte strafferettslig tilregnelig. Om retten kommer til samme konklusjon varsler han at det vil bli lagt ned påstand om forvaring.

Ifølge advokat Jasmin Gheshlaghi, som er mannens forsvarer, har hennes klient erkjent de faktiske forhold, men ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld.

Rettssaken skal etter planen starte i midten av januar neste år i Trøndelag tingrett.