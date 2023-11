Politiet ble varslet om vold flere ganger før drapet i Porsgrunn

Politisperringer ved åstedet for drapet i Porsgrunn i Telemark. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Både kvelden før drapet og en gang tidligere er politiet blitt varslet om voldshendelser mellom paret i Porsgrunn. Den drapssiktede kvinnen (18) er ennå ikke avhørt.

Drapet skjedde natt til mandag.

– Den siktede kvinnen ringte inn til politiet i 22-tiden søndag. Én av dem eller begge to var innom legevakta og tok kontakt med politiet derfra. Vi oppfattet det som en avklart situasjon og rykket ikke ut, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til Telemarksavisa.

To og en halv time senere ble politiet kontaktet på nytt. Da lå mannen (22) i parets leilighet med kritiske skader. Politi og ambulanse rykket ut, men han døde før ankomst til sykehuset.

Ennå ikke avhørt

Telemarksavisa skriver at avisen har fått opplysninger om at det også tidligere i år er blitt anmeldt voldshendelser mellom det unge paret. Politiinspektør Odd Skei Kostveit bekrefter at han er kjent med dette, men vet ikke om det er snakk om én eller flere voldsepisoder.

Den drapssiktede kvinnen skulle mandag gjennomgå en prejudisiell observasjon. Hun er ennå ikke avhørt fordi forsvareren hennes, advokat Heidi Ysen, er bortreist.

– Jeg har snakket med henne på telefon tre-fire ganger i dag. Vi har samtykket til to ukers varetektsfengsling, men avhør og spørsmålet om hvordan hun stiller seg til spørsmålet om straffskyld må vente til senere i uken, sier Ysen til NTB.

Bistand fra Kripos

Den siktede har også samtykket til brev- og besøksforbud samt medieforbud under varetektsfengslingen.

Tingretten vil behandle varetektsfengslingen som kontorforretning, noe som innebærer at siktede ikke møter i retten.

Det var en relasjon mellom avdøde og siktede, opplyste politiet i en pressemelding mandag. Avdødes foreldre har fått oppnevnt bistandsadvokat.

Sørøst politidistrikt har bedt om bistand fra Kripos i den videre etterforskningen. Avdøde vil bli obdusert, men før den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger ønsker ikke politiet å fortelle noe om dødsårsaken.