Politiet advarer om svindelforsøk med automatisk stemme

NTB

Politiet i Oslo blir nedringt av personer som er blitt utsatt for svindelforsøk med en automatisk stemme på telefonen.

Politiet opplyser at svindelforsøket foregår ved at folk blir oppringt fra et norsk telefonnummer. Hvis man svarer, høres en automatisk stemme som forteller at

man er blitt utsatt for svindelforsøk og at man må taste 1 på telefonen for å bli satt over til politiet.

Den automatiske stemmen forteller at det er oppdaget mistenkelig aktivitet på Paypal.

«Dersom noen får en slik telefon, så anbefaler politiet at man bare legger på», skriver politiet på X/Twitter.