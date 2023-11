Høyesterett avviser anke i patenttvist om skibindinger

NTB

Høyesterett avviser anken til sportsutstyrsselskapet Amer Sports, ifølge Rottefella. Selskapene har hatt en lang patentsak om et skibindingssystem.

Det skriver Rottefella i en pressemelding. Høyesterett bekrefter at anken ikke slapp til ny behandling.

Selskapet gikk sammen med Madshus til søksmål mot Amer og deres datterselskaper Salomon og Atomic i mai 2021. Bakgrunnen er at Salomon og Atomic tidligere det året hadde lansert en skibinding som kan flyttes mens man har skiene på.

Denne mener Rottefella og Madshus er et inngrep i deres patenter for det såkalte Move-systemet, som ble lansert i 2017.

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har begge dømt i Rottefellas og Madshus' favør og stanset salget av Salomons og Atomics skibinding. Lagmannsretten tilkjente Rottefella 9,2 millioner kroner i erstatningsbeløp.

– Nå er vi fornøyd med at en mangeårig kamp endelig har fått sin avslutning. Denne dommen er viktig for flere enn oss i Rottefella, den vil ha stor betydning for alle innovasjonsdrevne virksomheter, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad i Rottefella.