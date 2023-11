Siktede etter drapet i Porsgrunn skal til psykiatrisk observasjon

Politiet sperret av åstedet i Porsgrunn natt til mandag. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

Kvinnen som er siktet for drapet i Porsgrunn natt til mandag har samtykket til to ukers varetektsfengsling. Hun framstilles for psykiatrisk observasjon i kveld.