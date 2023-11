Ung mann drept i Porsgrunn – siktet mann pågrepet

Politiet har sperret av området rundt det antatte åsted, etter at en mann er pågrepet mistenkt for drap på en annen mann i Porsgrunn i Telemark. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

En mann ble natt til mandag pågrepet og siktet for drap på en annen mann i Porsgrunn i Telemark. Både siktede og avdøde er unge, men over 18 år.

Politiet fikk melding om en voldshendelse i Porsgrunn en halv time etter midnatt.

– Vi fikk melding om det som innledningsvis så ut som en kroppsskade. Vi rykket ut og en mann ble sendt til sykehus. Litt etter får vi melding fra sykehuset om at mannens liv ikke sto til redde. Det forteller politiinspektør Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han sier de involverte er unge.

– Det er unge folk, men de er myndige.

Var i kontakt med politiet tidligere

I en pressemelding mandag morgen skriver Sørøst politidistrikt at politiet var i kontakt med de to involverte tidligere søndag kveld i forbindelse med en mindre uoverensstemmelse.

Ingen av de to skal være folkeregistrert på adressen der drapet fant sted. Politiet vil heller ikke si noe mer om alderen på de involverte, ettersom de må være sikre på at pårørende er varslet.

Åstedet ble sperret av natt til mandag, og politiet har krimteknikere på stedet. Politiet mener de har oversikt over hendelsesforløpet.

Ikke brukt skytevåpen

Naboer forteller til Telemarksavisa natt til mandag at de skal ha blitt vekket av et smell som skal ha kommet fra leiligheten der drapet skjedde, og at dette skal ha minnet om lyden fra et skytevåpen.

Politiet skriver i pressemeldingen at de har kontroll på det de antar er drapsgjenstanden, og at dette ikke er et skytevåpen.

Den pågrepne mannen har fått oppnevnt advokat Heidi Ysen som forsvarer. Han var ikke avhørt mandag morgen, skriver Varden. Avdødes etterlatte har foreløpig ikke fått oppnevnt en bistandsadvokat.

– Politiet vil i løpet av formiddagen mandag foreta taktiske og tekniske undersøkelser og gjennomføre vitneavhør. Avdøde vil bli obdusert i nær framtid, skriver politiet i pressemeldingen.