Bane Nors informasjonsskjermer ute av drift over hele landet

Infoskjermene er ute av drift landet rundt. Bane Nor oppfordrer passasjerer til å høre på høyttalere eller finne informasjon hos togselskapene.

NTB

Skjermene som skal vise togavganger eller forsinkelser på togstasjoner landet rundt, er ute av drift, melder Bane Nor.

Bane Nor skriver at de jobber med å rette feilen. Det var klokken 15.45 den første meldingen om feilen ble publisert på Bane Nor sine sider.

Pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor forteller at de ikke vet hvordan feilen oppsto.

– Årsaken er uklar, men vi har folk som jobber med det nå. Dette går ikke utover togavganger, kun informasjonen til passasjerene.

I mellomtiden ber de reisende lytte til meldinger på høyttalere eller se på togselskapenes apper eller nettsider for informasjon om toget sitt.