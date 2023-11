NTB

Dette er blant de planlagte hendelsene i dag, søndag 26. november.

Nye gisler ventes frigitt på Gaza

På våpenhvilens tredje dag ventes det at Hamas skal frigi nye gisler. Israel har fått en liste over navn på gisler som skal settes fri, men det er ikke kjent hvor mange navn som står på listen. Det ventes også at Israel skal løslate fengslede palestinere.

Mer nødhjelp skal også få slippe inn på Gaza, hvor behovene er enorme etter 50 dager med krig.

Neste siste runde i Eliteserien

Den nest siste runden av Eliteserien spilles søndag. Bodø/Glimt er allerede seriemester, men i nedrykksstriden står alt på spill. Blant lagene som har kniven på strupen, er Vålerenga.

Hovedstadslaget møter HamKam borte. Stabæk ligger poenget foran Vålerenga og møter Sandefjord hjemme, i det som også blir en avgjørende kamp.

Arbeiderpartiets strategikonferanse fortsetter

130 Ap-topper møtes i helgen på Gardermoen for å stake ut en ny politisk strategi etter valgnederlag og velgerflukt.

I forkant er det utarbeidet en såkalt havarirapport som handler om hvordan partiet kunne gjøre det så dårlig ved høstens lokalvalg.

Formel 1-sesongen avsluttes

Abu Dhabis Grand Prix runder av årets Formel 1-sesong. Det er allerede klart at nederlandske Max Verstappen er verdensmester for tredje gang på rad.

I tillegg har Verstappens lag Red Bull allerede sikret seg konstruktørmesterskapet overlegent.

Vinneren av Booker-prisen kunngjøres

Årets vinner av den prestisjetunge litteraturprisen kunngjøres i London.

Prisen, som har vært utdelt siden 1069, tildeles den forfatteren som juryen mener har gitt ut med engelsk som originalspråk det siste året.