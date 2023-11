Vipps-rekord på Black Friday

NTB

Aldri før har nordmenn handlet så mye med Vipps på netthandel som på Black Friday. Nordmenn handlet for ti prosent mer enn ved forrige døgnrekord.

Vipps-rekorden for antall kjøp i varehandelen på ett døgn er 280.000, noe som er 8000 flere kjøp enn i fjor. Rekorden for antall kroner vi kjøpte for, er nå 318 millioner kroner, opp fra 290 millioner kroner i 2022. Begge de tidligere rekordene ble satt på Black Friday i 2022, skriver Vipps i en pressemelding.

Kommersiell leder Vegar Heir i Vipps hevdet nylig at både Black Friday og Black Week har mistet noe av sin tiltrekningskraft som begreper på tilbudsklare nordmenn.

– Handelsstanden utvider stadig perioden for annonser med Black Week- og Black Friday-priser. Dermed får vi en utjevning av nettkjøp gjennom hele november. Vi ser også at veksten på selve Black Friday er lavere enn i tidligere år, noe som tyder på at flere tilbud er spredt ut over det som egentlig kan kalles for Black November, sier Heir.