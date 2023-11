Kvalikkampen mellom Start og Bryne utsatt: – Farlig for spillerne

NTB

Lørdagens oppgjør mellom Start og Bryne i opprykkskvalifiseringen til Eliteserien ble ikke spilt på grunn av baneforholdene.

Det skriver Start i en melding på X/Twitter.

– Dommeren bestemte at banen var farlig for spillerne. Vi har folk som er ansvarlige for banen. Vi får bare legge oss flate. Det er klart det handler om økonomi. Det er noen 10.000 det koster. Det er problematisk, sier Starts sportssjef Magni Fannberg Magnússon til Fædrelandsvennen.

Kampen skulle hatt avspark klokken 19.00.