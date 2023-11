Økt politiberedskap knyttet til eritreisk arrangement i Kristiansand

NTB

Agder politidistrikt har besluttet å heve beredskapen i forbindelse med et arrangement i det eritreiske miljøet i Kristiansand lørdag.

– Informasjonen om at det kan bli ordensmessige utfordringer i forbindelse med en pågående konflikt i deler av det eritreiske miljøet, er styrket, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Han legger til at det fortsatt krevende å få verifiserbar informasjon knyttet til arrangementet, men at politiet registrerer at det er flere personer som har kommet til Kristiansand fra andre byer i Norge med ønske om å stanse det.

Arnesen sier at politiet sammen med Kristiansand kommune har iverksatt en rekke forebyggende tiltak. Ett av tiltakene er å flytte arrangementet utenfor Kristiansand sentrum

Stabssjefen understreker at arrangementet i regi av eritreisk forening er fullt lovlig, og at politiet er pliktig til å ivareta forsamlingsfriheten.

– Politiet skal sikre at alle kan bruke denne retten på en trygg måte, samtidig som vi unngår alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden, sier han.

I september oppsto opptøyer da motdemonstranter dukket opp ved et eritreisk arrangement i Bergen sentrum. Opptil 100 personer var involvert i hendelsen.