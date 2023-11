Undersøkelse: Nordmenn sympatiserer mest med palestinerne

En ny undersøkelse viser at flest nordmenn sympatiserer med Palestina i forbindelse med krigen mellom Israel og Hamas. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

I en spørreundersøkelse svarer 37 prosent at de sympatiserer mest med palestinerne, mens 11 prosent har mest sympati med Israel i forbindelse med krigen.

– Det er liten tvil om at nordmenn har mer sympati for palestinerne enn israelerne i den pågående krigen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som har gjennomført undersøkelsen.

Kun 15 prosent synes at Israels motangrep står i forhold til Hamas’ angrep på Israel 7. oktober. 52 prosent svarer nei, mens resten vet ikke.

I undersøkelsen sier også én av tre (36 prosent) at de tror det er fare for at krigen vil utvides til flere land.

1036 personer har svart i undersøkelsen. Feilmarginen ligger på mellom 1,3 og 3,0 prosentpoeng.