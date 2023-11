Julebord: Dette må du passe på

Alkohol og fet mat er gjengangere på julebord. Elin Ørjasæter er tydelig på at førstnevnte fort kan skape problemer.

I lystig lag med kolleger er det mye som kan gå galt.

Julebordsesongen er full gang, og ifølge en undersøkelse fra NHO Reiseliv skal halvparten av alle nordmenn på julebord i år. De aller fleste skal på julebord arrangert av arbeidsplassen.

Da kan det være lurt å passe på.

Arbeidslivsekspert Elin Ørjasæter påpeker at oppførselen din på arbeidsgivers julebord kan få konsekvenser for arbeidsforholdet ellers.

– Du må tenke at jobb er jobb, om det er julebord eller ei. Tiden rundt nyttår er høysesong for opprydding etter julebord. Enten det er utdeling av advarsler eller mer alvorlige følger, som oppsigelse.

Fylla er ingen unnskyldning

Ørjasæter er tydelig på at alkohol gjerne danner grunnlaget for problemene som kan oppstå når kolleger møtes til fest.

– Problemets kjerne er jo alkohol. Du bør tenke over forhodet ditt til alkohol før julebordet. Har du historikk som viser at du takler alkohol dårlig, bør du vurdere å redusere eller droppe inntaket. Det er her du bør begynne, sier hun til ABC Nyheter.

Elin Ørjasæter er kommentator og dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania.

Hun påpeker at julebord arrangert av arbeidsplassen nettopp er et jobbarrangement, og at du bør oppføre deg deretter.

– I jobbsammenheng er ikke fylla en unnskyldning. For å si det sånn; å være full og kaste seg over en ung kvinne på julebordet, er det samme som å gjøre det i edru tilstand i arbeidstiden, sier hun.

Unngå sex

Arbeidslivseksperten anbefaler å avstå fra sexprat og seksuelle handlinger på julebordet.

– Unngå alt som har med sex å gjøre. Små verbale bemerkninger kan gi konsekvenser fra arbeidsgivers side. Alt som minner om innpåsliten seksuell adferd må du droppe, sier hun.

– Selv frivillig erotikk mellom to samtykkende parter frarådes, legger hun til.

– Ikke bruk for kort tid på en long drink

Spesielt lederne må passe seg, sier Ørjasæter. Hun omtaler de som spesielt utsatt og minner om at de blir hardere dømt, både sosialt og arbeidsrettslig.

– De har alles øyne på seg.

Det er julebordveteran og tidligere rektor og direktør Trond Blindheim enig i. Han har først og fremst disse rådene til lederne der ute:

– Ikke bruk for kort tid på en long drink. Oppfør deg anstendig og innta alkohol med måte. Har du en lederposisjon vil ting bli lagt merke til, for eksempel hvis du får i deg for mye, sier han til ABC Nyheter.

Advarer mot ubehag

Blindheim forteller at han forlot julebordene tidligere enn andre da han hadde stillinger som direktør mediebransjen, og senere som rektor ved Høyskolen Kristiania.

– Når du er i en slik posisjon kan det bli litt ubehagelig hvis det blir mye drikke. Som leder hører man mye hyggelig, men det er noen som også kan ha en høne å plukke med deg om arbeidsplassen.

– Ikke at jeg har hatt noe problemer med dette, men det kan skje etter at noen har fått i seg en akevitt for mye, sier Blindheim som for tiden jobber som dosent.