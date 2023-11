Direktør fikk kjempebot etter fyllekjøring på E18 i Telemark

NTB

En Oslo-mann som fyllekjørte på E18 i Telemark i september er ilagt en bot på 300.000 kroner.

Mannen var på vei til Oslo da han ble stanset av politiet på E18 i Telemark ved 22.30-tiden søndag 3. september. Promillen hans ble målt til 1,72, melder Avisa Oslo.

Bøter for fyllekjøring utregnes normalt til halvannen gang brutto månedsinntekt. Men fastsettelsen av boten skal baseres på et skjønn over siktedes totale økonomi på pådømmelsestidspunktet, konstaterer Oslo tingrett.

Siden mannen har god økonomi, ble boten satt til 300.000 kroner. Retten la i skjerpende retning vekt på mannens høye promille, at han kjørte langs E18 og planen var å kjøre fra Fevik til Oslo.