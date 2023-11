Bestemor tiltalt for å ha kastet ett år gammel barnebarn ut av vindu

Kriminalteknikere på stedet der et barn pådro seg alvorlige skader etter fall fra et hus på Nesodden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

En kvinne i 50-årene er tiltalt for drapsforsøk etter at hun kastet sitt ett år gamle barnebarn ut av et vindu i andre etasje i en bolig på Nesodden i mai i år.