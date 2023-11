«Bamsegutt»-saken: Én av fem nordmenn har fått mindre tillit til NRK

NRK sier det ikke er unaturlig med redusert tillit etter en slik feilvurdering.

Det har stormet rundt NRK og Tore Strømøys dokumentarserie «Ingen elsker bamsegutt» de siste to ukene.

Det at Norsk rikskringkasting med vilje hadde utelatt sedelighetsdommen til Jan-Egil Granfoss (61) fra serien, fikk mange til å reagere. Det har ført til at NRK nå mister tillit i befolkningen.

– En stor feilvurdering

I en undersøkelse gjennomført av Infact på vegne av ABC Nyheter kommer det frem at én av fem nordmenn har fått mindre tillit til NRK etter «Bamsegutt»-saken.

Overfor ABC Nyheter understreker distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK at statskanalen har vært helt tydelige på at de har gjort en stor feilvurdering.

– At tilliten da er redusert er ikke unaturlig. Men for det store flertallet her er jo ikke tilliten svekket og fem prosent har også fått økt tillit. Det er tross alt godt å se, sier Lillelien.

Undersøkelsen ble gjennomført torsdag kveld, etter NRK hadde annonsert at dokumentarserien ikke blir publisert på nytt. Av omtrent tusen spurte svarte cirka fem prosent at de hadde fått styrket tillit, 57,4 prosent sier tilliten er uendret, mens nesten 18 prosent svarer «vet ikke».

Spleisen gjenopprettet

«Ingen elsker Bamsegutt» handler om den uføre nordmannen som etter å ha flyttet til Filippinene for over ti år siden og fått seg kone og barn der, nå ønsker å komme hjem. Dette har han ikke råd til. I dokumentarserien får man et innblikk i en trøblete oppvekst og en mann som har blitt sviktet av systemet. I etterkant av serien ble det opprettet en Spleis for å få Granfoss og familien hjem til Norge. Den nådde over fire millioner før den ble satt på pause.

Årsaken er at det etter at dokumentarserien kom ut, har kommet frem at Granfoss er tidligere straffedømt og har en betinget sedelighetsdom mot seg fra 1991. Denne dommen ble ikke omtalt i serien, til tross for at NRK var informert om den, og Granfoss selv ønsket at den skulle nevnes.

Kritikken har haglet rundt NRK og journalist Tore Strømøy etter at dette ble kjent. Først trakk NRK serien fra nettspilleren midlertidig. Onsdag ble det kjent at de trekker den permanent.

Spleisen ble mandag gjenopprettet med visse betingelser. Flere har ønsket pengene sine tilbake som følge av avsløringene. I skrivende stund er spleisen på 3,8 millioner kroner.

Uavhengig av spleisen skal Granfoss og familien være på vei til Norge allerede neste uke. Det sier «Bamsegutts» advokat Leif Strøm til Dagbladet.