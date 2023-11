Britisk produksjonsselskap har søkt om kjempesum til ny Nesbø-serie på TV

NTB

Serien «The Devil's Star» er bygget på boken «Marekorset» av Jo Nesbø. Nå har et britisk produksjonsselskap søkt om en stor sum til innspilling i Norge.

Hvert år knyttes det spenning til hvem som står på søkerlisten til insentivordningen hos Norsk filminstitutt. Nå har søkerlisten blitt offentliggjort, og en tittel skiller seg ut.

«The Devil's Star» skal produseres av det britiske selskapet Working Title Ltd. Dramaserien har søkt om drøyt 53 millioner kroner.

Det betyr at de skal bruke over 200 millioner kroner i Norge, ettersom man ikke kan søke om mer enn 25 prosent av produksjonskostnadene.

På listen over søkere til insentivordningen finner vi flere store navn. Blant annet dramaserien «The Last of Us» har søkt om nesten ti millioner kroner. Det er Storm Studios som står oppført som søker her.

– Det betyr at det mest sannsynlig ikke skal spilles inn noen scener i Norge, men at deler av redigeringen eller etterarbeidet skal skje her. Uansett er det en stor fjær i hatten for Storm Studios.

Det er ikke bare internasjonale produksjoner på søkelisten til Norsk filminstitutt. Oppfølgeren til den norske Netflix-suksessen «Troll» har søkt om 36,5 millioner kroner.

Den nye dramaserien «Lakseøya» fra skaperne av «Lilyhammer» har søkt om 18 millioner kroner.