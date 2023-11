Solcellepanel tatt av vinden på Sola: – Hørte et stort brak

NTB

Et solcellepanel ble tatt av vinden på Sola og deiset inn i to hus i nærheten, som fikk skader på taket.

Politiet skriver på X/Twitter at solcellepanelet har løsnet fra taket på et hus, fløyet gjennom luften og truffet to hus. Taket på sistnevnte hus er ikke helt ødelagt, men det er skader på det. Huset er likevel intakt.

Bilder fra stedet i VG og TV 2 viser store skader på hustaket. Solabladet har snakket med eieren av huset solcellepanelet sto på.

– Jeg ble overrasket da jeg forsto hva som hadde skjedd. Jeg hadde så vidt våknet da jeg hørte et enormt bråk, sier Anne Kersti Johnsen til Solabladet.

– Det er ikke meldt om personskade, opplyser politiet.

Det var vitner som ringte inn og varslet nødetatene.