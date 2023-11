NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 24. november.

13 gisler løslates fra Gaza fredag, ifølge Qatar

Fredag ettermiddag skal 13 gisler frigis fra Gazastripen, ifølge Qatar. Hamas sier at tre ganger så mange palestinere samtidig skal løslates av Israel. De 13 er kvinner og barn fra de samme familiene. Minst 50 gisler er ventet å bli løslatt de fire dagene som våpenhvilen varer.

Våpenhvilen trer i kraft fredag morgen klokka 7 lokal tid, som er klokka 6 norsk tid. Et stort krise- og helseteam står klar for å ta imot gislene. Lite er kjent om hvordan det går med gislene og hva slags forhold de har levd under.

Israelsk minister anklager avis for sabotasje av krigen

Israels kommunikasjonsminister hevder at den israelske avisen Haaretz saboterer Israel i krigstid og er et provoserende talerør for landets fiender. Ministeren, Shlomo Karhi, foreslår at alle statlige foretak som abonnerer på avisen, skal si opp, skriver avisen selv.

Han hevder å ha mottatt en rekke klager om at avisen fører en aggressiv linje som bidrar til å undergraver Israels mål i krigen. Noen av sakene som avisen har skrevet, kan være ulovlige, ifølge Karhi. Fagforeningen for israelske journalister sier at ministeren er på ville veier.

New Zealand nye regjering lover skattelette og mer politi

Valget ble holdt 14. oktober, og det ble raskt klart at sentrum-høyrepartiet National Party med Christopher Luxon i spissen ble valgvinneren. Etter seks ukers forhandlinger er koalisjonsregjeringen klar.

Luxon blir statsminister, og posten som visestatsminister blir delt på de to andre partilederne i koalisjonen – Winston Peters fra NZ First og David Seymour fra ACT. Peters skal være visestatsminister det første halvannet året av regjeringsperioden, og Seymour tar over det siste halvannet året. De lover skattelette, mer politi og mindre byråkrati.

Kontroll på brann i låve i Haugesund

Brannmannskapene har kontroll på en brann i en låve i Haugesund, men det brenner fremdeles i bygningen. Naboer bes om å holde dører og vinduer lukket på grunn av mye røyk.

Sørvest politidistrikt opplyser på X (tidligere Twitter) klokken 04.28 at brannvesenet har søkt gjennom deler av bygget, men at man ikke kan søke gjennom resten fordi bygningen nå er ustabil.

Politiet har ikke opplysninger som tilsier at det er dyr eller mennesker i den brennende bygningen.

Solberg mener det er naturlig Høyre får statsministeren i 2025

At både Guri Melby (V) og Sylvi Listhaug (Frp) er blitt lansert som mulige statsministerkandidater i 2025, affiserer ikke Høyre-leder Erna Solberg det minste.

– Høyre kommer alltid til å mene at Høyre skal ha statsministerkandidaten så lenge vi er det største partiet, sier Erna Solberg til Nationen.

Solberg varslet nylig at hun er mer motivert enn på lenge for både jobben som partileder og en tredje periode som statsminister.