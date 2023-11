Politiet etterlyser vitner etter låvebrann i Haugesund

NTB

Brannmannskapene har kontroll på en brann i en låve i Haugesund, men det brenner fremdeles i bygningen. Politiet mistenker at brannen var påsatt.

Sørvest politidistrikt opplyste klokken 04.28 at brannvesenet har søkt gjennom deler av bygget, men at man ikke kan søke gjennom resten fordi bygningen er ustabil.

Politiet har ikke opplysninger som tilsier at det er dyr eller mennesker i den brennende bygningen. Fredag morgen sa operasjonsleder Dag Steinkopf i Sørvest politidistrikt at de mistenker at brannen var påsatt.

– Vi holder alle muligheter åpne med tanke på årsak. Vi er interessert i vitner som har vært i området hvor låven har brent, like i nærheten av Amanda Storsenter og Ørpetveitvegen på Raglamyr. Vi ønsker kontakt med personer som har vært i dette området fra midnatt og fram til klokken 03.30, sier Øyvind Tveit, politifaglig etterforskningsleder ved felles straffesaksinntak i Sørvest politidistrikt.

Det er ingen som er siktet eller mistenkt i saken.

Nødetatene fikk beskjed om brannen klokken 03.23, og på grunn av vindforholdene var det fare for spredning til andre bygninger i nærheten.

Politiet vekket beboerne i de nærliggende bygningene, men da brannmannskapene raskt fikk redusert gnistregnet fra brannen, slapp naboene å evakuere.

På grunn av den kraftige røykutviklingen ble nærliggende beboere imidlertid bedt om å holde vinduer og dører lukket og å stenge ventiler samt slå av ventilasjonsanlegg.

En av årsakene var at låven hadde asbestplater på bygget, noe som gjorde at brannvesenet fryktet røyken kunne være skadelig.