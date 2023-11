Mann dømt for grov mishandling av familien – må betale 12,8 millioner

NTB

En mann i 40-årene er dømt for å ha mishandlet seks familiemedlemmer over en periode på over 20 år. Han må betale 12,8 millioner i oppreisning og erstatning.