Fortsatt mulig å se «Bamsegutt»-serien på nett

NTB

Flere steder på nett er det fortsatt mulig å se NRKs dokumentarserie om «Bamsegutt», selv om NRK allerede har fått stoppet ulovlige opplastinger av serien.

– Vi ble oppmerksomme på at «Ingen elsker Bamsegutt» var lastet opp på Youtube i går, og innholdet ble fjernet ganske umiddelbart etterpå. En slik opplasting av en NRK-produksjon er ulovlig, den krenker NRKs rettigheter i henhold til åndsverkloven, sier advokat Kari Anne Lang-Ree i NRKs juridiske avdeling til NTB.

Natt til fredag var det imidlertid fortsatt mulig både å laste ned episodene av serien og å strømme den på flere forskjellige steder på nettet.

– Vi følger opp kontinuerlig at serien ikke dukker opp igjen. NRK avpubliserte innholdet av redaksjonelle hensyn. Når folk laster opp serien ulovlig, undergraver de NRKs arbeid med å ivareta de involverte. Det er ekstra viktig at vi har kontroll på at serien ikke ligger tilgjengelig på andre plattformer i denne situasjonen. Dersom serien lastes opp på ny, vil NRK følge opp det, understreker Lang-Ree.

Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» ble trukket tilbake midlertidig av NRK på søndag. Onsdag opplyste NRK at de trekker serien permanent.

Ifølge Nettavisen har en privat sponsor sagt seg villig til å forskuttere hjemreisen for «Bamsegutt» og hans familie fra Filippinene og til Norge. Dette bekreftes av hans advokat Leif Strøm og av Liv Anne Aanestad Vold, som startet en spleis for å få ham hjem.

Spleisen ble midlertidig stoppet av Sparebank 1, men ble gjenåpnet mandag. Spleis har tilbudt de nærmere 16.000 giverne å få pengene tilbake, men natt til fredag lå spleisen fortsatt på rundt 3,8 millioner kroner.