Oslo Arbeiderparti vil anerkjenne Palestina som egen stat

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fikk ikke gehør for at Oslo Ap skulle falle ned på Stortingets Palestina-kompromiss. Istedenfor gikk lokalet inn for å anerkjenne Palestina som egen stat uten forbehold. Foto: Emilie Holtet / NTB

NTB

Til tross for at utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) argumenterte imot, har Oslo Aps representantskapsmøte vedtatt å anerkjenne Palestina som egen stat.

Representantskapsmøtet bestemmer partiets politikk mellom årsmøtene, og under møtet tirsdag ble det behandlet en uttalelse om Palestina og Israel der de vedtar at Palestina skal anerkjennes som egen stat, uten forbehold, skriver VG.

«Oslo Arbeiderparti mener at palestinere har rett på sin egen stat. Vi mener at to stater, som eksisterer fredelig side om side, er den beste løsningen på konflikten mellom Israel og Palestina», heter det i uttalelsen, samt:

«Oslo Arbeiderparti mener at Palestina skal anerkjennes som egen stat»

Ifølge avisen holdt utenriksministeren en innledning på møtet, hvor han argumenterte for formuleringen som ble vedtatt på Stortinget. Der det ble vedtatt at regjeringen skal være forberedt på «å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale».

Oslo Arbeiderparti gikk likevel motsatt vei, og vil anerkjenne Palestina uten forbehold.

Eides politiske rådgiver Milla Skaug Ødegaard skriver i en uttalelse til VG:

«Eide var ikke til stede under avstemningen over uttalelsen. Eide opplever seg ikke overkjørt. Årsmøtet ga uttrykk for at det er et ønske om en palestinsk stat, og det er også hans mål.»