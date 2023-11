Astrid Uhrenholdt Jacobsen fyrer løs mot NRK

Astrid Uhrenholdt Jacobsen under 10 km klassisk for kvinner på Beitostølen.

I et innlegg på Instagram svarer Astrid Uhrenholdt Jacobsen på beklagelsen fra NRK.

– Dette skulle aldri skjedd meg, men mye viktigere - det skal ikke skje noen etter meg. Takk for at dere beklager NRK, for rett skal fortsatt være rett, selv om skaden skjedde for mange måneder siden. La oss sammen sørge for at vi i fremtiden behandler enkeltindivider med en høyere standard, skriver Uhrenholdt Jacobsen.

Torsdag beklaget NRK til den tidligere langrennsløperen Astrid Uhrenholdt Jacobsen som følge av en artikkel statskanalen publiserte tidligere i år.

Artikkelen det dreier seg om stammer fra 26. januar. Saken tok utgangspunkt i Uhrenholdt Jacobsens innlegg, som ble holdt under et møte med IOC. Tittelen til saken var «Jacobsen tok til orde for Russland-retur i IOC-møte».

«Dette er ikke riktig – det var ikke et tema å slippe Russland inn i internasjonale konkurranser, men om enkeltutøvere kunne konkurrere under nøytralt flagg. NRK beklager at vi brukte en tittel som ikke hadde dekning i saken, og tittelen er nå endret», heter det i meldingen fra NRK.

Det gikk 301 dager fra artikkelen ble publisert til beklagelsen kom.

– Den kostnaden jeg måtte betale for en alternativ sannhet, ønsker jeg ikke min verste fiende. Og definitivt ikke folk som tar frivillige verv, engasjerer seg eller på annen måte tar ordet på vegne av fellesskapet. Jeg bærer nå en alvorlig bekymring knyttet til den reelle ytringsfriheten, når det skapes rom for å ta ting ut av en kontekst og lansere en ny virkelighet, skriver Uhrenholdt Jacobsen i Instagram-innlegget.