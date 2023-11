Professor: Lønnsmottakere må få en større del av overskuddet til norske bedrifter

NTB

Professor Kalle Moene mener at når overskuddet vokser i norske bedrifter, bør arbeidere få en større del av det.

– Det er altfor lite diskusjon om det faktum at det norske systemet er veldig gunstig for kapitaleieren. Det er helt borte fra diskusjonen, sier Moene, som er professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Han mener at LO må jobbe for at lønnsmottakerne bør få en større andel av kaka, skriver FriFagbevegelse.

– Kanskje ikke som kontanter, men eventuelt i eierandeler de kan omsette når de måtte ønske eller ha behov for det, sier Moene.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad mener det er en balansegang der helheten er viktig for å sikre trygge arbeidsplasser, samtidig som de har oppmerksomheten rettet mot det forhold at det har vært null reallønnsvekst de siste sju årene.