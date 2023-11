Mediekritiker mener «Bamsegutt» ble utsatt for karakterdrap på «Debatten»

Gunnar Bodahl-Johansen reagerer kraftig på den omfattende omtalen av Jan-Egil Granfoss’ sedelighetsdom.

Tirsdag kveld var Tore Strømøys NRK-dokumentarserie «Ingen elsker Bamsegutt» tema på «Debatten».

Mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen kaller hele seansen et karakterdrap på Jan-Egil Granfoss (61), bedre kjent som «Bamsegutt».

Dokumentarserien handler om den uføre nordmannen som etter å ha flyttet til Filippinene for ti år siden og fått seg kone og barn der, nå ønsker å komme hjem. Dette har han ikke råd til. I dokumentarserien får man et innblikk i en trøblete oppvekst og en mann som har blitt sviktet av systemet. I etterkant av serien ble det opprettet en Spleis for å få Granfoss og familien hjem til Norge. Den nådde over fire millioner før den ble satt på pause.

Spleisen ble mandag gjenopprettet med visse betingelser.

Årsaken er at det etter at dokumentarserien kom ut, har kommet frem at Granfoss er tidligere straffedømt og har en betinget sedelighetsdom mot seg fra 1991. Denne dommen ble ikke omtalt i serien, til tross for at de var informert om den, og Granfoss selv ønsket at den skulle nevnes.

Kritikken har haglet rundt NRK og journalist Tore Strømøy etter at dette ble kjent. Først trakk NRK serien fra nettspilleren midlertidig. Onsdag ble det kjent at de trekker den permanent.

– Hvor er «Bamsegutts» rettssikkerhet?

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen var ikke til stede på «Debatten» tirsdag, i stedet måtte NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk og distriktsdirektør Marius Lillelien stå skolerett for programleder Fredrik Solvang.

Granfoss’ dom ble et viktig tema, da det var årsaken til at NRK hadde trukket serien, på det tidspunktet bare midlertidig.

At dommen ble diskutert i så stor grad reagerer mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen kraftig på.

Han mener NRK utleverer «Bamsegutt» og kaller det et «karakterdrap».

– Jeg har aldri sett maken. Med en sak som er så gammel og ferdig sonet, og de utleverer han fullstendig - og det i «Debatten». Jeg var nesten vantro, sier Bodahl-Johansen til Dagbladet.

Han mener dommen burde ha blitt omtalt med varsomhet.

– De skulle ikke gått inn på dommen på den måten, bare referert til den. Det ble et stort tema. Man går jo lenger her enn man ville gjort om man tok med dommen i serien. Hvor er verdigheten og anstendigheten, og Bamsegutts rettssikkerhet?

NRK: Måtte diskutere dommen

NRK selv mener de ikke debatterte eller tok opp noe som ikke allerede var blitt bredt omtalt. Dette var de opptatt av å unngå.

Det sier Knut Magnus Berge, redaktør for avdelingen for nyhetsprogrammer i Nyhetsdivisjonen i NRK til Dagbladet.

Videre sier han at det ikke var mulig å diskutere saken uten å omtale at Granfoss var dømt tidligere. Da det var utgangspunktet for NRKs beslutning om å avpublisere.