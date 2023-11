Rekordlav slakt av sau og lam i år

NTB

Landets slakterier opplever en ny bunnrekord i antall sau og lam som er levert inn til slakt i år. Antallet er det laveste på minst 27 år.

Slaktingen har ikke vært lavere siden innføringen av dagens klassifiseringssystem i 1996, skriver Nationen.

Fram til og med 12. november har slakteriene betalt ut slakteoppgjør for til sammen litt over 1 million sauer og lam.

Nedgangen er på over 50.000 sauer og lam, nesten 5 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor.

Som forklaring på nedgangen nevnes blant annet at det er stadig flere bønder som velger å avslutte sauehold, dårlige beiteforhold i år og at flere velger å utsette slaktingen av lam til mars neste år, som er siste tellemåned for å få utbetalt tilskudd, skriver avisen.