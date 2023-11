Foreldre dømt for mishandling av gutt

En mor og en stefar er i Hordaland tingrett dømt for vold og truende atferd mot en tenåringssønn. Foto: Paul S. Amundsen / NTB Les mer Lukk

NTB

En mor og en stefar er dømt til fengsel for å ha mishandlet kvinnens sønn. Men retten fant det ikke bevist at han var blitt utsatt for tortur, slik aktor mente.