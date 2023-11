Boligbrann i Karlsøy i Troms under kontroll

NTB

Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i en leilighet i et boligstrøk i Karlsøy i Troms onsdag kveld.

Boligen som brant, er en rekkehusleilighet i et kommunalt boligkompleks.

– Det var to personer og en hund inne i leiligheten, men alle kom seg ut. En person er eksponert for røyk. Brannmannskapene har kontroll på stedet og er i gang med etterslokking, opplyste politiet i Troms rundt halvannen time etter at brannen ble meldt.

Den første meldingen om brannen kom inn til nødetatene via en automatisk brannvarsler klokken 20.19, ifølge 110-sentralen.