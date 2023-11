VG varsler kutt på 40 millioner kroner

NTB

VG prognoser viser et innsparingsbehov på 40 millioner kroner til neste år. Det betyr at avisen må klare seg med færre ressurser.

– Når vi skal spare 40 millioner, vil det bli færre ansatte i VG, sier ansvarlig redaktør Gard Steiro til Medier24.

Behovet for kostnadskutt ble presentert for de ansatte på et allmøte onsdag.

Innsparingsbehovet kommer i tillegg til innsparingsprogrammet til Schibsted – mediekonsernet som eier VG – som skal kutte 500 millioner innen to år.

Synkende opplag og et svakere annonsemarked førte i 2022 til at 100 millioner kroner forsvant fra topplinjen for papiravisen til VG. Det betyr at avisen må spare inn penger uavhengig av omorganisering i Schibsted.

Klubbleder Jostein Matre i VG forteller til Medier24 at han er bekymret for at innsparingen vil føre til nedbemanning.

– Det er ikke vedtatt at det blir sluttpakker, men jeg frykter at det blir det, sier han.