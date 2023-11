Enebolig i Molde brant ned til grunnen

NTB

En enebolig i Eresfjord i Molde brant ned til grunnen natt til onsdag. Beboerne kom seg ut av huset.

Møre og Romsdal politidistrikt skriver på X/Twitter at både eneboligen og en garasje er nedbrent. Brannmannskapene som kom til stedet, måtte tidlig konstatere at det dreide seg om å hindre spredning og sørge for en kontrollert nedbrenning.

To personer befant seg i boligen da brannen oppsto, og en av disse er sendt til Molde sykehus i ambulanse. Vedkommende har fått brannskader på den ene hånden. Den andre beboeren blir ivaretatt av familie.

Politiet meldte om brannen klokken 2.08 natt til onsdag.