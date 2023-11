Brannmannskaper har kontroll over boligbrann i Nordland

NTB

Politiet har evakuert flere nabohus som følge av en boligbrann i Meløy kommune i Nordland. Brannmannskapene jobber med en kontrollert nedbrenning av huset.

En beboer i huset ble reddet ut av naboer, skriver Nordland politidistrikt på X, tidligere Twitter.

To personer har pustet inn noe røyk og har fått helsehjelp på stedet.

I en oppdatering skriver politiet at brannmannskapet holder kontroll på at brannen ikke skal spre seg til nabohuset og foretar en kontrollert nedbrenning. Brannmannskapene drev ved femtiden onsdag morgen på med etterslukking,

Politiet opplyser at de evakuerte har fått tilhold for natten. Politiet oppretter sak på forholdet og kriminalteknikere vil gjøre undersøkelser for å forsøke å fastslå brannårsaken.

Politiet meldte om brannen klokken 2.49 natt til onsdag.