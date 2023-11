Mann løslatt etter avhør om boligbrann på Askøy

NTB

En mann i 30-årene er løslatt etter at han ble siktet i forbindelse med at en enebolig brant på Erdal på Askøy natt til mandag.

Det melder Bergensavisen.

Tre personer ble sendt til sykehus. Politiet opplyste tirsdag morgen at en person er pågrepet og siktet etter brannen, men ville ikke gi flere detaljer om saken.

Til Bergens Tidende tirsdag kveld opplyser den siktedes forsvarer at mannen i 30-årene er siktet for uaktsom framkalling av brann, og at han ble løslatt etter avhør.

– Mannen har ikke erkjent straffskyld, sier advokat Alexander Gonzalo Sele.