Mann dømt for drapsforsøk – helte bensin over kvinne og prøvde å tenne på

NTB

En mann i 60-årene er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til fengsel i fem år og to måneder for drapsforsøk på en kvinne i romjula i fjor.

Retten har funnet det bevist at mannen helte bensin over en kvinne og forsøkte å tenne på med fyrstikker. Den fornærmede kvinnen er venninne av den dømtes ekskone, skriver TV 2.

Hendelsen fant sted i Hyllestad i Ytre Sogn 29. desember og utløste en stor politiaksjon som varte i flere timer før mannen ble pågrepet.

Ifølge dommen hadde mannen det for seg at den fornærmede og ekskona hadde et intimt forhold. Mannen er også dømt for trusler og brudd på våpenloven og har tidligere brutt flere besøksforbud som han er ilagt mot den fornærmede.

Han må i tillegg betale kvinnen 170.000 kroner i erstatning.

Mannen nekter straffskyld, og hans forsvarer sier dommen vil bli anket.

– Utover det har jeg ingen kommentar, sier advokat Ivar Blikra til TV 2.