Meteorologens råd før kaosværet: Tenk deg om

Det er sendt ut flere farevarsler for onsdag. Meteorolog Unni Nilssen sier det kan bli kolonnekjøring noen steder. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Onsdag er det sendt ut farevarsler over nesten hele landet – for snøfokk, snøskred, flom og glatte veier. Det kan føre til problemer.

På onsdag blir det mye vær over nesten hele landet.

På deler av Østlandet og Agder er det varslet is og glatte veier.

– I Agder, Vestfold og Telemark er det også fare for underkjølt regn tidlig på dagen, skriver meteorologene på X/Twitter.

Statsmeteorolog Unni Nilssen oppfordrer folk til å følge med på værvarselet, samt Vegvesenet sine nettsider. 175.no viser oppdaterte trafikkmeldinger.

– Det er lurt å sjekke sånt når man vet at det er uvær i vente. Man må tenke litt selv, det er ikke vits å legge ut på reise om veien er stengt, så det kan være lurt å følge med fra i morgen tidlig av, sier Nilssen til NTB.

Meteorologen sier også at det kan bli en del forsinkelser i luftfarten, så det lønner seg å følge med om man skal ut å reise.

Kan bli kolonnekjøring

Det ventes mye snø i fjellet i Sør-Norge onsdag og torsdag.

Det kan komme 25–30 centimeter snø på 24 timer. Det er ventet mest i vestlige fjelltrakter, skriver Meteorologisk institutt på X/Twitter.

– Det kan bli ganske utfordrende med tanke på trafikken. Det er godt mulig at en del veier blir stengt. Det kan også bli kolonnekjøring enkelte steder, det er ikke sikkert, men det kan skje, sier Nilssen.

Snøskredfare

Det advares også mot stor snøskredfare i deler av Troms og Finnmark.

Snøskredvarslinga starter ikke offisielt før 1. desember, men forholdene er nå så ille at meteorologene går ut med et varsel.

– Varsom er likevel ute med snøskredvarsel for deler av Troms og Finnmark på onsdag. Da ventes det stor snøskredfare, faregrad 4, i forbindelse med det kraftige lavtrykket i vest. Unngå derfor alt skredterreng, advarer Meteorologene.

Farevarslene som er sendt ut nå, gjelder for onsdag. Det kan være at noen henger litt igjen til torsdag, som for eksempel snø og snøfokk i fjellet, forteller Nilssen.

Flomfare

Videre er det sendt ut gult farevarsel for flom på Vestlandet, deler av Agder og Trøndelag.

– Flom er en konsekvens av at det er ventet masse nedbør. Vi har et stormsenter som ligger litt nord for Island, og det berører mer av Norge etter hvert. Allerede i kveld vil man oppleve en vindøkning, sier statsmeteorologen.

Farevarselet gjelder fra natt til onsdag 22. november. Det kan komme opptil 80 millimeter regn på tolv timer, skriver Varsom.

– Det er også ventet sterk vind jevnt over hele landet, sier Nilssen.