Amerikansk overvåkingsfly havnet i sjøen

Et bilde tatt av Diane Dircks viser et P-8A-fly fra den amerikanske marinen i sjøen utenfor det amerikanske marineinfanteriets base i Kaneohe-bukta på Hawaii mandag. Foto: Diane Dircks / AP / NTB

Et amerikansk overvåkingsfly havnet utenfor rullebanen og endte opp i sjøen ved en militærbase på Hawaii. Ingen av de ni om bord ble skadd.

Årsaken til ulykken er ukjent. Flyet som havnet i sjøen, var et overvåkingsfly av typen P-8A Poseidon, samme type som også er i bruk av Luftforsvaret i Norge.

Ulykken skjedde mandag, lokal tid. Det var regn i området ved Kaneohe-bukta der ulykken skjedde.

Et bilde tatt av vitnet Diane Dircks viser flyet i sjøen like utenfor stranda, og nyhetsbyrået AP sammenligner synet med bildene fra Hudson-elva i 2009 da en Airbus A320 nødlandet på vannet i New York med 155 personer om bord. Også den gang overlevde alle i flyet