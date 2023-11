NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 21. november.

Brics-landene har møte om krigen i Gaza

Lederne for Brics-landene samles til et digitalt møte for å diskutere krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen. Brics består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, og møtet ledes av den sørafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa.

Fire nye undersøkelser presenteres av Riksrevisjonen

Under Forbedringskonferansen, som handler om hvordan staten skal levere tjenestene innbyggerne trenger, legger Riksrevisjonen fram fire nye rapporter. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er blant dem som deltar.

En av rapportene omhandler utnyttelse av IT på sykehus, der Helseplattformen er ett av systemene. De øvrige undersøkelsene går på bemanningsutfordringer i helsevesenet, digitalisering i politiet og deling av data i forvaltningen.

Aasland taler på Høstkonferansen 2023

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er til stede på høstkonferansen som arrangeres av Equinor, Olje- og energidepartementet og Det internasjonale energibyrået (IEA).

Aasland skal holde åpningstale før den nye rapporten World Energy Outlook presenteres av IEA-direktør Fatih Birol.

Muratov møter i retten igjen

Nobelprisvinneren Dmitrij Muratov forsøker å gå rettens vei for å få merkelappen «utenlandsk agent» fjernet i Russland. En lang rekke opposisjonelle i Russland har fått denne merkelappen som gjør det vanskelig å operere i landet. Tirsdag er det et rettsmøte i saken i Moskva.

Helene Marie Fossesholm holder pressekonferanse

Langrennsløperen Helene Marie Fossesholm fortalte tidligere i november at hun har måttet trekke i nødbremsene fordi den nødvendige energien og gleden ved idretten ikke var til stede. Hun holder pressekonferanse klokken 12.