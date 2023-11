NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 21. november,

Stort utslipp av soyaolje ved Øra i Fredrikstad

Rundt 30.000 liter med soyaolje har natt til tirsdag rent ut i elva ved industriområdet Øra i Fredrikstad. Brannvesenet har lagt ut lenser. I tillegg er flere sugebiler på plass.

Bekymringen er at soyaoljen skal nå naturreservatet på Øra, der det er registrert over 250 fuglearter. Matolje som soyaolje er svært farlig for fugler ettersom den fester seg til fjærdrakten og gjør fuglene svært utsatte for dødelige forfrysninger.

Industri- og havneområdet Øra ligger ved Østerelva, et av Glommas to utløp i Fredrikstad.

Avtale om våpenhvile nærmer seg, ifølge Hamas-leder

Hamas og Israel nærmer seg en avtale om våpenhvile, sier Hamas' øverste politiske leder, Ismail Haniyeh. Hamas har sendt sin respons på et avtaleforslag til tjenestepersoner i Qatar, sier han. En avtale er ennå ikke bekreftet, og det er ikke kjent når dette eventuelt kommer til å skje.

I uttalelsen fra Haniyeh sier han ingen ting om hvor lang våpenhvilen kan bli, ei heller hvor mange gisler som eventuelt må slippes fri. Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte flere av gislenes familier sent mandag kveld. Å få gislene trygt hjem er et «hellig oppdrag», sa han til familiene.

Mann omkom i ulykke på E6 ved Trofors

En mann i 70-årene er bekreftet omkommet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E6 sør for Trofors i Grane kommune i Nordland mandag kveld..

Klokken 23.27 opplyser politiet at mannen i personbilen døde av skadene han pådro seg i sammenstøtet. Pårørende er varslet. Mannen satt fastklemt i bilen etter ulykken. Det er natt til tirsdagh fortsatt manuell dirigering av trafikken på stedet.

Nord-Korea varsler satellittoppskyting

Nord-Korea har varslet Japan om en nær forestående satellittoppskyting. Det blir Nord-Koreas tredje forsøk på å få en satellitt i bane rundt jorda. Myndighetene i Japan og Sør-Korea hevder satellitten skal brukes til etterretning. Oppskytningen skal skje i tidsrommet mellom førstkommende onsdag og 1. desember, varsler Nord-Korea.

Sør-Korea har tidligere sagt at de trolig kommer til å lykkes med oppskytingen på det tredje forsøket. De advarer Nord-Korea om å gjennomføre rakettoppskytingen og omtaler det som en provoserende handling som truer Sør-Koreas sikkerhet.

X saksøker organisasjon etter beskyldninger om antisemittisk innhold

Elon Musks X går til sak mot organisasjonen Media Matters, som hevder de viser reklame for store selskaper side om side med antisemittisk innhold. I søksmålet hevder X at Media Matters har «manipulert» det sosiale mediet for å få det til å fremstå som om X i utbredt grad viser reklamer side om side med innhold som promoterer antisemittiske holdninger. X var tidligere Twitter.

Samme dag som søksmålet ble kjent, offentliggjorde USAs president at han har opprettet en profil på det konkurrerende sosiale mediet Threads.