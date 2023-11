Soyaolje i Glomma truer fuglereservat

NTB

Over 30.000 liter med soyaolje har rent ut i elva ved industriområdet Øra i Fredrikstad. Biolog frykter katastrofe for fuglereservat.

Olja kommer fra Denofas anlegg. Ifølge selskapet er utslippet på minst 30.000 liter, mens politiet i Øst sier det kan være på opp mot 35.000. De håper å få bedre oversikt når dagslyset kommer, opplyser politiet til NTB.

Først da blir det også klart om olja har nådd fuglereservatet.

I morgentimene jobbes det med å få sugd opp olja og hindre at den sprer seg videre sørover.

– Det vi vet, er at vi har hatt et utslipp fra en ventil som har stått åpen. Det skulle den ikke gjort, sier fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker til Fredriksstad Blad. Denofa undersøker nå hvorfor den manuelt opererte ventilen sto åpen.

– Katastrofe

Fuglene som bor i reservatet kan få alvorlige skader hvis olja får satt seg i fjærdrakta deres.

– Det er selvsagt en katastrofe at olje siger inn i et så spesielt naturreservat som Øra. Det er sent på året, så det meste av fugletrekket sørover er over, men om det blir liggende mye oljegriseri ute i Øra, så er det jo en stor jobb, sier biolog Jan Ingar Båtvik i Fuglehjelpen til NRK.

Politiet opplyser tirsdag morgen at utslippet er på 35 kubikkmeter og driver sørover i en hastighet på 1 til 2 knop. Utslippet strekker seg over 1,5 kilometer, skriver Fredriksstad Blad.

Legger ut lenser

Det ble fortsatt jobbet med å legge ut lenser tirsdag morgen.

– Det er et mål å hindre utslippet fra å bli med Glomma videre ut mot Hvaler, sier interkommunal beredskapsleder Jørn Bustgaard.

Han påpeker at det er kort vei til fuglene. Det er registrert over 250 fuglearter i naturreservatet.

– Matolje er farlig for fugler. Den fester seg til fjærdrakta, og gjør fuglene svært utsatt for dødelige forfrysninger, sier Bustgaard.

Politiet opplyser at de foreløpig tror utslippet har skjedd på grunn av et uhell.

– Uønsket hendelse

– Vi har hatt en uønsket hendelse som medførte at vi fikk en oljelekkasje av soyaolje i Glomma. Dette er en biologisk nedbrytbar olje som ikke er giftig, men som kan ha utfordringer for fugler, sier administrerende direktør Hans Petter Olsen i Denofa til VG.

Ifølge selskapet er det for tidlig å si noe om årsaken til utslippet. I en pressemelding tirsdag morgen opplyser Denofa at utslippet av soyaoljen ble oppdaget rett etter midnatt og stanset ti minutter senere.

Politiet beskriver også arbeidsforholdene som utfordrende fordi det har vært vanskelig å få overblikk over omfanget. Det har vært mannskaper på landsiden på Kråkerøy og droner i luften. Kystvakten er på vei til området for å bistå.

Industri- og havneområdet Øra ligger ved Østerelva, et av Glommas to utløp i Fredrikstad.