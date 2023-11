NRK vurderer flere sider av Bamsegutt-serien – varsler avgjørelse i løpet av uken

– Jeg tror mange har blitt skuffet over oss i denne saken. Og det må vi håndtere. Og da må vi gripe inn raskt. Og så må vi rette opp den feilen, sier NRKs distriktsdirektør Marius Lillelien. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

NRK må gjøre en grundig vurdering av hele innholdet i serien «Ingen elsker Bamsegutt» før den eventuelt kommer tilbake, opplyser NRKs distriktsdirektør.

– Vi ser både på hvordan vi skal kunne inkludere historien om denne dommen fra 1991 i serien på en god måte, men også om det er andre temaer i serien og annen tematikk som vi må vurdere på nytt, sa distriktsdirektør Marius Lillelien i Dagsrevyen mandag kveld. NRK har erkjent å ha gjort feil da kanalen valgte å utelate informasjon om at hovedpersonen i serien ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Serien er trukket tilbake inntil videre.

– Det handler om at vi må finne en god måte å inkludere historien om denne dommen på. Men vi må også gjøre nye vurderinger i lys av at det har blitt en voldsom oppmerksomhet rundt denne serien og dommen, sier Lillelien.

Varsler avgjørelse i løpet av uken

Lillelien påpeker at konteksten på mange måter er endret.

– Vi må gjøre nye vurderinger også av annet innhold i serien, sier han.

Han varsler at en avgjørelse trolig kommer i løpet av uken.

– Vi skal gjøre grundige og gode vurderinger av det. Men i løpet av denne uken så må vi jo ha kommet til en konklusjon. Det er iallfall vårt mål, sier han.

Han tror det er mulig å gjenopprette tilliten etter feilvurderingene. – Jeg tror mange har blitt skuffet over oss i denne saken. Og det må vi håndtere. Og da må vi gripe inn raskt. Og så må vi rette opp den feilen, sier NRK-direktøren.

Flere klager

Serien handler om en ufør mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden, og som sliter med å komme seg tilbake til Norge. Kringkastingsrådet har mottatt en rekke klager om serien, og den er også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

I Dagsnytt 18 på NRK mandag sa NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk at det er flere ting som må gjøres før dokumentaren får komme tilbake på luften. Blant annet at de skal vurdere sønnens ivaretakelse nærmere:

– Situasjonen for sønnen til hovedpersonen er en annen nå enn slik vi vurderte da vi publiserte, sa han, ifølge VG.